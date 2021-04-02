Здено Хара подрался с Мэттом Мартином после завершения матча «Айлендерс» — «Вашингтон»
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
Уже после завершения основного времени матча защитник гостей Здено Хара подрался с форвардом хозяев Мэттом Мартином. Драка ветеранов НХЛ обошлась без проявления излишней агрессии, и в результате оба игрока были наказаны только малыми штрафами.
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В составе «Айлендерс» отличились Джордан Эберле (дубль), Мэтью Барзал (хет-трик), Брок Нельсон, Кейси Сизикас и Джош Бейли. За «Вашингтон» забрасывали Джон Карлсон (дубль), Даниэль Спронг и Ти Джей Оши.
«Айлендерс» крупно обыграл «Вашингтон» в матче с 12 голами, у Овечкина голевая и «-1»
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