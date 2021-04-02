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Панарин вышел на единоличное первое место по очкам в сезоне НХЛ среди российских игроков

Панарин вышел на единоличное первое место по очкам в сезоне НХЛ среди российских игроков
Хоккей / НХЛ 0
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которомй «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 23 минуты 50 секунд и отметился двумя голевыми передачами, завершив встречу с показателем полезности «+2». Его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич за 21.05 на площадке баллов за результативность не заработал.

После этого матча Панарин обогнал Бучневича в гонке бомбардиров НХЛ. В активе Артемия стало 34 (9+25) очка в 25 встречах, тогда как в активе Павла 32 (14+18) очка в 35 матчах. Панарин и Бучневич лидируют в национальной гонке бомбардиров сезона НХЛ. Третье место в этом рейтинге занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 31 (18+13) балл в 32 матчах.

Панарин догнал Бучневича в гонке бомбардиров НХЛ. Они лидеры среди российских игроков
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