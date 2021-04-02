Райан Строум повторил достижение легенды «Рейнджерс» 52-летней давности

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которомй «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Результативной передачей отметился нападающий «Рейнджерс» Райан Строум, продливший серию с голевыми передачами до 10 матчей. Канадский форвард вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по ассистентской серии в одном сезоне, превзойдя результат Брайана Лича, Даррена Тюркотта, Жана Рателля и Энди Бэтгейта.

27-летний Строум повторил ассистентское достижение легенды клуба Рода Жильбера, установленное 52 года назад в сезоне-1968/1969. Клубный рекорд принадлежит Личу, который в сезоне-1991/1992 раздавал голевые передачи на протяжении 15 матчей кряду.