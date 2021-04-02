Куинн о Шестёркине: я видел парня, который был готов остановить любую брошенную шайбу
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру российского голкипера Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
«Я видел парня, который был готов остановить любую брошенную в него шайбу», — приводятся слова Куинна в официальном «Твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс»
В этом матче Игорь Шестёркин отразил 21 бросок из 23. В нынешнем сезоне НХЛ Шестёркин принял участие в 19 матчах.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
2 очка Панарина и 21 сейв Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»
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