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Мика Зибанеджад вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по голам в овертаймах

Мика Зибанеджад вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по голам в овертаймах
Хоккей / НХЛ 0

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которомй «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Автором победной шайбы стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шведский форвард в шестой раз за карьеру принёс «синерубашечникам» победу, отличившись в дополнительное время. Таким образом Зибанеджад вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по голам в овертаймах.

27-летний форвард превзошёл достижение Адама Грэйвза, Тео Флёри, Франка Буше, Била Кука и Мариана Габорика (все — по пять голов). Клубный рекорд делят Сесиль Диллон, Батч Киллинг и Брайан Лич (все — по семь точных бросков).

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