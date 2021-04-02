Мика Зибанеджад вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по голам в овертаймах
В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которомй «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
Автором победной шайбы стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шведский форвард в шестой раз за карьеру принёс «синерубашечникам» победу, отличившись в дополнительное время. Таким образом Зибанеджад вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по голам в овертаймах.
27-летний форвард превзошёл достижение Адама Грэйвза, Тео Флёри, Франка Буше, Била Кука и Мариана Габорика (все — по пять голов). Клубный рекорд делят Сесиль Диллон, Батч Киллинг и Брайан Лич (все — по семь точных бросков).
Райан Строум повторил достижение легенды «Рейнджерс» 52-летней давности
Рекомендуем вам
- 2 апреля 2021
-
07:50
-
07:45
-
07:31
-
07:30
-
07:10
-
06:55
-
06:54
-
06:34
-
06:30
-
06:29
-
06:05
-
05:58
-
05:48
-
05:32
-
04:56
-
04:43
-
04:39
-
03:29
-
03:17
-
03:02
-
02:24
-
01:19
- 1 апреля 2021
-
23:54
-
22:49
-
22:35
-
22:06
-
21:44
-
21:20
-
21:09
-
20:46
-
20:24
-
19:59
-
19:36
-
19:10
-
18:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам