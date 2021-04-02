Игорь Шестёркин рассказал, что замёрз в матче с «Баффало»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

«Очевидно, после первого пропущенного гола мы изменили скорость игры. Мы начали доводить больше шайб до их ворот. Было немного сложно из-за того, что не было много бросков, а на площадке довольно холодно, поэтому я немного замёрз, но ребята проделали большую работу, чтобы игра пошла, — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

В этом матче Игорь Шестёркин отразил 21 бросок из 23. В нынешнем сезоне НХЛ Шестёркин принял участие в 19 матчах.