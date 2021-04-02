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Макнэбб примнил эффектный силовой приём против Капризова

Макнэбб примнил эффектный силовой приём против Капризова
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершился победой гостей в серии буллитов (2:2, 1:0 – после буллитов).

Во втором периоде матча российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пытался красиво обыграть оппонентов из «Вегаса», но нарвался на эффектный силовой приём от канадского защитника «Голден Найтс» Брейдена Макнэбба.

Посмотреть видеозапись можно в «твиттере» Hockey Wilderness.

По итогам матча Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей. Россиянин набрал 30-е очко в НХЛ (13 голов и 17 передач).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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