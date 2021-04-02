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«Рейенджерс» забили «Баффало» после неудачного выхода Скиннера один на один без клюшки

«Рейенджерс» забили «Баффало» после неудачного выхода Скиннера один на один без клюшки
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

На седьмой минуте второго периода при счёте 1:0 в пользу «Баффало» на льду произошёл забавный эпизод — нападающий «Сэйбрз» Джефф Скиннер в борьбе с защитниками смог отнять шайбу, но потерял клюшку. В результате Скиннер вышел один на один с вратарём, но нанести бросок так и не смог — партнёры не успели за ним, чтобы он мог отдать «футбольную» передачу.

В итоге шайба перешла к «Рейнджерс», и им удалось реализовать контратаку и сравнять счёт в матче.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

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