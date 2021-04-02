Худобин стал первой звездой матча «Нэшвилл» — «Даллас»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Первой звездой матча стал российский голкипер «Старз» Антон Худобин. По итогам матча Худобин отразил 21 бросок из 22 и одержал седьмую победу в сезоне.
В составе победителей забивали Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Джейми Бенн и Миро Хейсканен. Российский нападающий Денис Гурьянов отметился результативной передачей.
Единственную шайбу за «Нэшвилл» заброcил Колтон Сиссонс. Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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