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Худобин стал первой звездой матча «Нэшвилл» — «Даллас»

Худобин стал первой звездой матча «Нэшвилл» — «Даллас»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Старз» Антон Худобин. По итогам матча Худобин отразил 21 бросок из 22 и одержал седьмую победу в сезоне.

В составе победителей забивали Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Джейми Бенн и Миро Хейсканен. Российский нападающий Денис Гурьянов отметился результативной передачей.

Единственную шайбу за «Нэшвилл» заброcил Колтон Сиссонс. Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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