Кузнецов: тренер мне доверяет, даёт шанс
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о доверии со стороны главного тренера команды Питера Лавиолетта.
«Мне нужно больше времени находиться на льду. Я с детства люблю работать на льду подолгу. Те длительные тренировки, которые сейчас проводит тренер, на самом деле мне действительно помогли. Мне нравится быть на льду, в этом моя жизнь.
Тренер мне доверяет, даёт шанс. Надеюсь, что я делаю всё, что он от меня хочет. Если вы играете с каждым днём всё лучше, то тренер наверняка даст вам больше игрового времени», — приводит слова Егвения Кузнецова The Washington Post.
В нынешнем сезоне Евгений Кузнецов сыграл в 26 матчах, набрав 18 (6+12) очков при показателе полезности "+6".
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