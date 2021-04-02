Кузнецов: тренер мне доверяет, даёт шанс

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о доверии со стороны главного тренера команды Питера Лавиолетта.



«Мне нужно больше времени находиться на льду. Я с детства люблю работать на льду подолгу. Те длительные тренировки, которые сейчас проводит тренер, на самом деле мне действительно помогли. Мне нравится быть на льду, в этом моя жизнь.



Тренер мне доверяет, даёт шанс. Надеюсь, что я делаю всё, что он от меня хочет. Если вы играете с каждым днём всё лучше, то тренер наверняка даст вам больше игрового времени», — приводит слова Егвения Кузнецова The Washington Post.



В нынешнем сезоне Евгений Кузнецов сыграл в 26 матчах, набрав 18 (6+12) очков при показателе полезности "+6".