Лавиолетт — о поражении от «Айлендерс»: сыграли так, будто сами выстрелили себе в ногу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Если говорить о движении и контроле шайбы, то мы сыграли так, будто сами выстрелили себе в ногу. Мы проиграли этот матч. Нам забили восемь голов. Но мы обязаны это исправить, чтобы стать лучше в следующей игре», — приводит слова Питера Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Встреча состоялась в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой «Айлендерс» со счётом 8:4.
В составе «Айлендерс» отличились Джордан Эберле (дубль), Мэтью Барзал (хет-трик), Брок Нельсон, Кейси Сизикас и Джош Бейли. За «Вашингтон» забрасывали Джон Карлсон (дубль), Даниэль Спронг и Ти Джей Оши.
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут и 58 секунд и отметился голевой передачей, набрав 31-е (18+13) очко в сезоне и заработав показатель полезности "-1". Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов – без очков и с "-1".
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