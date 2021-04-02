Светлов: Владивосток способен вернуть себе звание одного из ведущих центров КХЛ

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал возвращение «Адмирала» в число участников лиги.
«В свое время работал в „Адмирале“ — и в дебютном сезоне клуба в КХЛ, когда мы вышли в плей-офф, и в пока последнем для команды. По уровню инфраструктуры, по интересу болельщиков это — один из самых профессиональных клубов КХЛ, наряду с „Амуром“ он формирует дальневосточный хоккейный пояс. Здорово, что в Лигу возвращается такое интересное дерби, как „Амур“ — »Адмирал". Ну а Владивосток способен вернуть себе звание одного из ведущих центров КХЛ.
Отличная новость и в том, что Мытищи еще как минимум на год сохранили клуб КХЛ. В свое время в «Атланте» у нас был самый посещаемый клуб всего московского региона, а в плане хоккейной инфраструктуры и интереса болельщиков Мытищи, как, кстати, и Владивосток, не уступят ни одному московскому клубу. Для региона Мытищи не менее важны, чем Подольск и «Витязь» — еще одна сильная команда", — приводит слова Светлова Russia-Hockey.
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