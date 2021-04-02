«Ширли-мырли» vs. «Шиндр-Мындр». «Авангард» анонсировал серию с «Ак Барсом»

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Пресс-служба омского «Авангарда» опубликовала видеоанонс предстоящей серии финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом». Первый матч серии между казанцами и омичами состоится 3 апреля в Казани.

В анонсе использованы кадры кинофильма «Ширли-Мырли», по аналогии с фразой, сказанной Дмитрием Квартальновым на одной из тренировок казанцев — «Шиндр-Мындр».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ», ООО «Национальный спортивный телеканал» и ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм». Посмотреть видео можно на YouTube-канале хоккейного клуба «Авангард».

Напомним, казанский клуб завоевал путёвку в финал Восточной конференции, одержав уверенную победу в серии над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0.



Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 4-2 в серии.