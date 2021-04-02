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Куинн — о пропущенном за 4 секунды до конца матча голе: это словно пинок под зад

Куинн — о пропущенном за 4 секунды до конца матча голе: это словно пинок под зад
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз».

«Слушайте, это словно пинок под зад, когда вы ведёте в счёте 2:1, но пропускаете гол за четыре секунды до конца третьего периода. Но мы смогли взять себя в руки и набрали ещё два очка. В этом всё дело. Мы играем в Национальной хоккейной лиге, хотим побеждать — и нашли способ сделать это прямо сейчас», — приводит слова Куинна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Ранее Куинн прокомментировал игру российского голкипера Игоря Шестёркина.

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