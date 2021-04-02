Ласьков: «Металлург» должен был проходить «Авангард». Задача-минимум не выполнена

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков подвёл итоги сезона для клуба.

«Если подводить итоги сезона, то можно обратить внимание, что он был разноцветным. Конечно, задача-максимум, и в общем-то даже задача-минимум, а это был выход в финал конференции, оказалась не выполнена. Продолжаем разбор серии с «Авангардом». Вопрос к нам самим, почему команда, неплохо отыграв в сезоне, так неровно выступила в плей-офф. Показывали как блестящие матчи, так и полностью провальные.

Да, мы выступили немного лучше, чем в прошлом сезоне, заняли третье место в конференции и прошли первый круг, но мы должны были проходить «Авангард». Нам надо разбираться в себе. Есть над чем работать. Как всегда, на следующий год задачи будут стоять максимальные», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Сергея Емельянов.

«Металлург» проиграл «Авангарду» в полуфинале Восточной конференции со счётом 2-4 в серии.