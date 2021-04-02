Роберто Луонго будет генеральным менеджером сборной Канады на ЧМ-2021

Генеральным менеджером сборной Канады на предстоящем чемпионате мира 2021 года в Латвии станет знаменитый в прошлом голкипер Роберто Луонго. Об этом сообщает обозреватель TSN Даррен Дрегер. 41-летний Луонго завершил игровую карьеру в 2019 году, а в феврале 2021 года был назначен помощником генерального менеджера канадской сборной на ОИ-2022. Будучи игроком, в составе сборной Канады он дважды становился олимпийским чемпионом (2010, 2014), один раз выигрывал золото Кубка мира (2016) и дважды становился чемпионом мира (2003 и 2004).



На последнем состоявшемся чемпионате мира (в 2019 году) сборная Канады заняла второе место, проиграв в финале сборной Финляндии. На том турнире канадцев возглавляли сразу три менеджера: Джейсон Боттерилл, Рон Фрэнсис и Рон Хекстолл.



Напомним, что главный тренер сборной Канады на ЧМ-2021 пока не определён, но известно, что в тренерский штаб канадской команды будет входить бывший наставник молодёжки Андре Туриньи.