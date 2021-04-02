И. Воробьёв: если бы не проиграли второй матч «Авангарду», всё могло пойти по-другому

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги сезона для клуба.



«Третье место в регулярном чемпионате – это довольно неплохо с учётом того, что мы последними слегли с коронавирусом. Некоторые матчи играли без 16 человек основного состава, а вышки у нас своей нет, поэтому брали отчасти «сырых» игроков из МХЛ. Третье место в регулярке – это солидно.



В плей-офф прошли «Барыс», а во второй серии нам достался более серьёзный соперник. Уже разобрали причины, по которым не прошли его, проиграв серию 2-4. Когда забивали первыми – ломали «Авангард». Когда соперник забивал первым, то отходил в оборону и здорово пользовался контратаками. Думаю, что если бы не проиграли второй матч в овертайме из-за ненужного удаления, всё могло пойти по-другому. Это была бы решающая игра.



Давайте возьмём последнюю игру. Проигрывали 0:1, сравняли, а дальше удаление в зоне атаки – они забили, и через 15 секунд наш игрок забивает в свои ворота. Не считаю, что мы развалились. Некоторых легионеров будем менять, сейчас идёт рабочий процесс. По сравнению с двумя прошлыми сезонами мы сделали шаг вперёд. Мы посмотрели много молодых ребят, у нас есть талантливый парень Юров. Есть ещё ребята 2004 года рождения.



Недовольны последними двумя играми от наших лидеров. Ожидали большего от игры в большинстве и в равных составах. Мы не владели шайбой, потому что проигрывали вбрасывания, хоть этот компонент игры у «Авангарда» разбирали, готовились под каждого центрального соперника. У соперника хорошо сыграл Найт», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергея Емельянов.