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И. Воробьёв: Юрову-то куда ехать в НХЛ? В этом году он не сделал ошибки

И. Воробьёв: Юрову-то куда ехать в НХЛ? В этом году он не сделал ошибки
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв ответил на вопрос журналиста, в котором тот попросил прокомментировать информацию, что 17-летний нападающий Данила Юров может перебраться в один из клубов НХЛ.

«Ему-то куда ехать? Вы знаете, в этом сезоне у него была такая мысль – кто-то его туда навострил. Мы долго с Сергеем Алексеевичем Ласьковым встречались с ним и его папой. Как мы видим, ошибки он не сделал. Как к нему здесь относятся и как его подпускают к команде», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Действующий контракт Юрова с «Металлургом» истекает 30 апреля 2023 года. Форвард дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне. В 21 встрече регулярного чемпионата он набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4». В плей-офф Юров сыграл в трёх встречах, набрав 1 (1+0) очко.

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