Дрегер: Кучеров катается уже три недели, он хочет восстановиться к старту плей-офф

Известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал процесс восстановления нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который в нынешнем сезоне не выходил на лёд из-за операции на бедре.
«Кучеров катается уже три недели, процесс его восстановления в самом разгаре. Он тренируется вместе с командой. Целью Никиты продолжает оставаться готовность к старту плей-офф, который должен начаться в середине мая. Вместе с его восстановлением «Тампе» придётся наводить порядок в платёжной ведомости, потому что его контракт будет изъят из списка долгосрочно травмированных», — сказал Дрегер в эфире TSN.
На данный момент у «Тампы» свободно под потолком зарплат лишь около $ 300 тыс, а после выздоровления Кучерова в ведомости будет дополнительно учитываться его контракт ($ 9,5 млн).
- 2 апреля 2021
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