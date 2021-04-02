Кто сыграет в финале Кубка Гагарина? Голосуй в телеграм-канале «Чемпионата»

Сегодня, 2 апреля, стартует финальная серия плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в которой встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА. В финале Восточной конференции встретятся казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Кто сыграет в финале Кубка Гагарина?» Опрос доступен в телеграм-канале «Чемпионата».



Победители пар финалов конференций сыграют в финале Кубка Гагарина.



Финал Кубка Гагарина стартует 18 апреля и продлится до 30 апреля, если для определения победителя серии потребуется семь матчей. Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, выигравший этот трофей в 2019 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса розыгрыш был отменён.