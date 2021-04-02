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Кто сыграет в финале Кубка Гагарина? Голосуй в телеграм-канале «Чемпионата»

Кто сыграет в финале Кубка Гагарина? Голосуй в телеграм-канале «Чемпионата»
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 2 апреля, стартует финальная серия плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в которой встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА. В финале Восточной конференции встретятся казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Кто сыграет в финале Кубка Гагарина?» Опрос доступен в телеграм-канале «Чемпионата».

Победители пар финалов конференций сыграют в финале Кубка Гагарина.

Финал Кубка Гагарина стартует 18 апреля и продлится до 30 апреля, если для определения победителя серии потребуется семь матчей. Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, выигравший этот трофей в 2019 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса розыгрыш был отменён.

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