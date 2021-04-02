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Александр Чеботарёв стал генеральным директором «Лады»

Александр Чеботарёв стал генеральным директором «Лады»
Хоккей / ВХЛ 0

Александр Чеботарёв был утверждён на должность генерального директора ХК «Лада», сообщает пресс-служба Министерства спорта Самарской области.

Решение было принято по итогам встречи с министром спорта Самарской области Сергеем Кобылянским, на которой Александр Чеботарёв обозначил свои предложения по концепции развития клуба и хоккея в регионе.

Одной из первоочередных задач Александра Чеботарёва станет подготовка решений по тренерскому штабу и административному составу ХК «Лада».

Напомним, ранее гендиректор ХК «Лада» Виктор Резников и спортивный директор Владимир Кречин покинули клуб.

По итогам сезона-2020/2021 команда не вышла в плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги, заняв 18-е место из 26 команд.

Гендиректор и спортивный директор «Лады» покинули клуб
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