Юниорская лига Квебека не отпустила игроков в сборную Канады на ЮЧМ

Стало известно, почему в составе сборной Канады на юниорском чемпионате мира не оказалось игроков из юниорской лиги Квебека. Как сообщил в своём «твиттере» инсайдер TSN Фрэнк Серавалли, лига приняла решение не отпускать игроков на турнир, поскольку рассчитывает доиграть сезон.



«Они рассчитывают доиграть сезон, относясь с должным уважением к командам, которые совершили обмены и претендовали на победу», — написал Серавалли в своём «твиттере».



Напомним ранее сборная Канады опубликовала состав команды для подготовки к юниорскому чемпионату мира — 2021.



Вратари: Томас Милич («Сиэтл», WHL), Бенжамин Годро («Сарния», OHL), Тайлер Бреннан («Принс Джордж», WHL).



Защитники: Нолан Аллан («Принс Альберт», WHL), Олен Зеллвегер («Эверетт», WHL), Корсон Коулманс («Брукс», AJHL), Брандт Кларк («Бэрри», OHL), Итэн Делмастро («Миссиссога», OHL), Гийом Ришар («Трай-Сити», USHL), Джек Матье («Оттава», OHL), Карсон Ламбос («Виннипег», WHL).



Нападающие: Чейс Стиллман («Садбери», OHL), Бреннан Отманн (Флинт, OHL), Бретт Харрисон (Ошава, OHL), Франческо Пинелли («Китченер», OHL), Дэнни Жилкин («Гельф», OHL), Логан Стэнковен («Кэмлупс», OHL), Коннер Руллет («Сиэтл», WHL), Шейн Райт («Кингстон», OHL), Коул Силлинджер («Су-Фолс», USHL), Коннор Бедард («Реджайна», WHL), Уайатт Джонстон («Виндзор», OHL), Райан Уинтертон («Хэмилтон», OHL), Дилан Гюнтер («Эдмонтон», WHL), Мэйсон Мактавиш («Петерборо», OHL).