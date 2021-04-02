Агент Гусева: велика вероятность того, что Никита продолжит карьеру в НХЛ

Юрий Николаев, агент нападающего «Нью-Джерси Девилз» Никиты Гусева, прокомментировал решение клуба выставить его клиента на драфт отказов.



«Есть процедура, соответствующая регламенту НХЛ, которую необходимо пройти. Велика вероятность того, что Гусев не останется в «Нью-Джерси», но продолжит свою карьеру в НХЛ. Надеюсь, что в клубе, который попадёт в плей-офф. Всё решится до дедлайна.



У нас тренеры – большие индивидуальные личности, и у каждого из них свои взгляды на построение команды. Большое счастье для хоккеиста – попасть к тренеру, который понимает, что ты можешь, как тебя использовать, да ещё и за хорошие деньги», — приводит слова Николаева Metaratings.

В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за клуб из Нью-Джерси, в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» Никита Гусев забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.