Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шипачёв просит у «Динамо» 120 млн рублей в год и сохранение Кагарлицкого

Шипачёв просит у «Динамо» 120 млн рублей в год и сохранение Кагарлицкого
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв дал столичной команде неделю на ответ по поводу ситуации с контрактом, сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что российский форвард хочет повторения условий этого сезона (120 млн рублей в год. — Прим. «Чемпионата») и сохранения в команде другого нападающего, партнёра по звену Дмитрия Кагарлицкого.

В нынешнем сезоне Шипачёв принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и отдал 47 результативных передач при показателе полезности "+28" и 22 минутах штрафа. В 10 матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач при нулевом показателе полезности.

Напомним, «Динамо» вылетело во втором раунде, потерпев поражение в серии со СКА (1:4).

«Хочу остаться в «Динамо» и выиграть Кубок. Мне всё нравится». Шипачёв – о новом контракте
Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин – о форме «Динамо» перед стартом плей-офф, игре в нынешнем сезоне КХЛ и своём будущем в московском клубе.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021