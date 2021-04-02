Шипачёв просит у «Динамо» 120 млн рублей в год и сохранение Кагарлицкого

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв дал столичной команде неделю на ответ по поводу ситуации с контрактом, сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что российский форвард хочет повторения условий этого сезона (120 млн рублей в год. — Прим. «Чемпионата») и сохранения в команде другого нападающего, партнёра по звену Дмитрия Кагарлицкого.

В нынешнем сезоне Шипачёв принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и отдал 47 результативных передач при показателе полезности "+28" и 22 минутах штрафа. В 10 матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач при нулевом показателе полезности.

Напомним, «Динамо» вылетело во втором раунде, потерпев поражение в серии со СКА (1:4).