Шипачёв просит у «Динамо» 120 млн рублей в год и сохранение Кагарлицкого
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв дал столичной команде неделю на ответ по поводу ситуации с контрактом, сообщает «Спорт-экспресс».
Отмечается, что российский форвард хочет повторения условий этого сезона (120 млн рублей в год. — Прим. «Чемпионата») и сохранения в команде другого нападающего, партнёра по звену Дмитрия Кагарлицкого.
В нынешнем сезоне Шипачёв принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и отдал 47 результативных передач при показателе полезности "+28" и 22 минутах штрафа. В 10 матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач при нулевом показателе полезности.
Напомним, «Динамо» вылетело во втором раунде, потерпев поражение в серии со СКА (1:4).
«Хочу остаться в «Динамо» и выиграть Кубок. Мне всё нравится». Шипачёв – о новом контракте
Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин – о форме «Динамо» перед стартом плей-офф, игре в нынешнем сезоне КХЛ и своём будущем в московском клубе.
Рекомендуем вам
- 2 апреля 2021
-
16:34
-
15:55
-
15:05
-
14:33
-
13:47
-
13:33
-
13:10
-
12:53
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:35
-
12:22
-
12:13
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
10:40
-
10:15
-
09:49
-
09:42
-
09:38
-
08:51
-
08:48
-
08:37
-
08:30
-
08:19
-
07:50
-
07:45
-
07:31
-
07:30
-
07:10
-
06:55
-
06:54
-
06:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам