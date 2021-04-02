Тальбо — о матче с «Вегасом»: именно так нужно побеждать на выезде, особенно на этой арене

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Кэм Тальбо подвёл итоги встречи с «Вегас Голден Найтс» (3:2 Б).

«Это уже похоже на плей-офф. Очевидно, что каждая встреча в этом сезоне идёт на четыре очка, каждый матч означает немного больше. Мы осознаем, что для выхода из дивизиона нам, скорее всего, придётся пройти «Вегас». И сегодняшний результат дал нам больше уверенности в том, что мы можем приехать сюда, сыграть подобный матч и одержать большую победу.



Мы очень хорошо играли дома, но в последнее время это не приводило к победам на выезде. Сегодня же мне показалось, что нам удалось провести отличную выездную встречу. Мы сделали те мелочи, которые нам нужно делать, чтобы выигрывать матчи. Сегодня мы приложили большие командные усилия, и именно так нужно побеждать на выезде, особенно на этой арене», — приводит слова Тальбо официальный сайт НХЛ на русском языке.