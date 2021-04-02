П. Кейн: Макдэвид — лучший в НХЛ с огромным отрывом, едва ли кто-то составит конкуренцию
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн в ответ на вопрос о возможности получения «Харт Трофи» заявил, что фаворитом на завоевание трофея является форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
«Не думаю, что кто-то сможет составить конкуренцию Макдэвиду в этом году. Он лучший игрок лиги с огромным отрывом, его команда отлично проводит нынешний сезон.
В то же время мне приятно слышать такие вещи. Обычно это означает, что твоя команда находится в хорошем положении», — приводит слова Кейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, Макдэвид является лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне. Форвард набрал 63 (21+42) очка в 37 матчах. «Эдмонтон» с 45 очками в 37 матчах занимает третье место в Северном дивизионе.
Макдэвид вышел на второе место по набранным очкам за первые 36 матчей. Первое — у Гретцки
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