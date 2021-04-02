Игрок в чемпионате Швеции получил травму. Машина скорой помощи выехала прямо на лёд

Встреча, проходившая сегодня, 2 апреля, между «Нюбру Викингс» и ХК «Борленг» была прервана из-за неприятного инцидента, сообщает Aftonbladet.



В середине первого периода игрок «Борленга» Эмиль Линд ударился об борт и долго лежал.



Матч был прерван, и на арену вызвали скорую помощь. Инцидент произошёл через семь минут после начала встречи.



После того, как Линд избавился от шайбы, его толкнули на борт, и игрок ударился головой.



Игрок «Борленга» был оставлен на льду на долгое время, бригада арбитров решила временно приостановить матч.



Выждав некоторое время, на место прибыли сотрудники скорой помощи и начали осматривать Линда.



Нападающий был в сознании, и, похоже, его не нужно было срочно доставлять в больницу. Вместо этого медперсонал решил продолжить обследование на месте на арене, но вне льда.



Вскоре матч возобновился, и вскоре «Нюбру» сделал счёт 1:0.