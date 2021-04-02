Игрок в чемпионате Швеции получил травму. Машина скорой помощи выехала прямо на лёд

Встреча, проходившая сегодня, 2 апреля, между «Нюбру Викингс» и ХК «Борленг» была прервана из-за неприятного инцидента, сообщает Aftonbladet.
В середине первого периода игрок «Борленга» Эмиль Линд ударился об борт и долго лежал.
Матч был прерван, и на арену вызвали скорую помощь. Инцидент произошёл через семь минут после начала встречи.
После того, как Линд избавился от шайбы, его толкнули на борт, и игрок ударился головой.
Игрок «Борленга» был оставлен на льду на долгое время, бригада арбитров решила временно приостановить матч.
Выждав некоторое время, на место прибыли сотрудники скорой помощи и начали осматривать Линда.
Нападающий был в сознании, и, похоже, его не нужно было срочно доставлять в больницу. Вместо этого медперсонал решил продолжить обследование на месте на арене, но вне льда.
Вскоре матч возобновился, и вскоре «Нюбру» сделал счёт 1:0.
- 2 апреля 2021
-
18:21
-
17:57
-
17:21
-
16:34
-
15:55
-
15:05
-
14:33
-
13:47
-
13:33
-
13:10
-
12:53
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:35
-
12:22
-
12:13
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
10:40
-
10:15
-
09:49
-
09:42
-
09:38
-
08:51
-
08:48
-
08:37
-
08:30
-
08:19
-
07:50
-
07:45
-
07:31
-
07:30
-
07:10