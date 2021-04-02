ЦСКА — СКА: стали известны составы на первый матч финала Запада

Стали известны составы ЦСКА и СКА на первый матч финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт сегодня, 2 апреля, в Москве на «ЦСКА Арене». Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч пропустят форвард ЦСКА Брэндон Лайпсик и нападающий СКА Кирилл Марченко.
ЦСКА:
Лайпсик
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Кемпе;
Рыков, Соркин — Светлаков — Телегин, Афанасьев.
«СКА»:
Хелльберг (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Бурдасов;
Хафизуллин — Бенгтссон, Кузьменко — Вей — Галимов;
Токранов — Антипин, Подколзин — Морозов — Кетов;
Белов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.
- 2 апреля 2021
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