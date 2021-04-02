«Салават» официально продлил контракт с Кадейкиным

«Салават Юлаев» подтвердил продление контракта с нападающим Александром Кадейкиным, сообщается на официальном сайте уфимской команды.

Отмечается, что соглашение заключено на один сезон.

Кадейкин в прошедшем сезоне обновил личные рекорды в КХЛ по очкам, голам, голевым передачам и результативным баллам в плей-офф, набрав в общей сложности 41 (15+26) очко в 63 встречах.

Напомним, в составе «юлаевцев» Кадейкин провёл уже три сезона и за это время сыграл 200 матчей, в которых набрал 97 (33+64) очков при показателе полезности «+34» и 132 штрафных минутах.

Всего в КХЛ нападающий принял участие в 444 встречах, набрав 171 (66+105) очко при показателе полезности «+63» и 219 штрафных минутах. Процент выигранных вбрасываний составляет 56,6%.