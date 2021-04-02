«Салават» официально продлил контракт с Кадейкиным
«Салават Юлаев» подтвердил продление контракта с нападающим Александром Кадейкиным, сообщается на официальном сайте уфимской команды.
Отмечается, что соглашение заключено на один сезон.
Кадейкин в прошедшем сезоне обновил личные рекорды в КХЛ по очкам, голам, голевым передачам и результативным баллам в плей-офф, набрав в общей сложности 41 (15+26) очко в 63 встречах.
Напомним, в составе «юлаевцев» Кадейкин провёл уже три сезона и за это время сыграл 200 матчей, в которых набрал 97 (33+64) очков при показателе полезности «+34» и 132 штрафных минутах.
Всего в КХЛ нападающий принял участие в 444 встречах, набрав 171 (66+105) очко при показателе полезности «+63» и 219 штрафных минутах. Процент выигранных вбрасываний составляет 56,6%.
«Салават Юлаев» продлил контракт с Кадейкиным и достиг договорённости со Шмелёвым
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