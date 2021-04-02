Алина Загитова посетила тренировку «Авангарда» в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила тренировку «Авангарда», сообщается на официальной странице омской команды в «Инстаграме».



«Ястребы» опубликовали фотографию известной фигуристки на арене.



«Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани», — говорится в посте.

Напомним, омский «Авангард» сыграет с казанским «Ак Барсом» в финале Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.



Первый матч состоится завтра, 3 апреля.

В прошлом раунде омский «Авангард» одержал победу в серии с магнитогорским «Металлургом» со счётом 4-2. Казанская команда завоевала путёвку в финал Восточной конференции, одержав уверенную победу в серии над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0.