Алина Загитова посетила тренировку «Авангарда» в Казани
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила тренировку «Авангарда», сообщается на официальной странице омской команды в «Инстаграме».
«Ястребы» опубликовали фотографию известной фигуристки на арене.
«Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани», — говорится в посте.
Напомним, омский «Авангард» сыграет с казанским «Ак Барсом» в финале Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.
Первый матч состоится завтра, 3 апреля.
В прошлом раунде омский «Авангард» одержал победу в серии с магнитогорским «Металлургом» со счётом 4-2. Казанская команда завоевала путёвку в финал Восточной конференции, одержав уверенную победу в серии над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0.
Армейская классика в финале Запада и встреча лучших команд Востока. Всё о полуфиналах КХЛ
Скорее всего, за третьим раундом Кубка Гагарина российские вратари будут наблюдать со скамеек запасных. По крайней мере, в начале серий.
Рекомендуем вам
- 2 апреля 2021
-
19:49
-
19:41
-
19:30
-
19:00
-
18:46
-
18:43
-
18:21
-
17:57
-
17:21
-
16:34
-
15:55
-
15:05
-
14:33
-
13:47
-
13:33
-
13:10
-
12:53
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:35
-
12:22
-
12:13
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
10:40
-
10:15
-
09:49
-
09:42
-
09:38
-
08:51
-
08:48
-
08:37
-
08:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам