Форвард «Детройта» Евгений Свечников выставлен на драфт отказов

Форвард «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников выставлен на драфт отказов, сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Форвард выступает за «красные крылья» с 2017 года. Он был задрафтован «Детройтом» в 2015 году в первом раунде под общим 19-м номером.
В нынешнем сезоне Свечников принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «0». Он установил личный рекорд результативности.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие только в четырёх матчах за основную команду «Детройта», не отметившись очками при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 8 минут 19 секунд за матч. В текущем сезоне за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников провёл три матча, в которых записал в свой актив гол и результативную передачу.
- 2 апреля 2021
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