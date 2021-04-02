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В воротах СКА на второй период вышел Самонов. Хелльберг отразил всего семь бросков

В первом матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве принимает санкт-петербургский СКА (2:0, идёт второй период).

На второй период в воротах СКА вместо Магнуса Хелльберга вышел Александр Самонов. В первом периоде шведский голкипер смог отразить семь из девяти бросков.

На 19-й минуте СКА пропустил контратаку, которую броском в уже фактически пустые ворота завершил Иван Телегин.

Спустя всего 54 секунды нападающий ЦСКА Антон Слепышев мощным и точным броском увеличил преимущество московских армейцев. Игроки СКА несколько раз не смогли вывести шайбу из зоны, и она пришла к Слепышеву, который, первым касанием подработав снаряд, вторым послал его точно в ворота.

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