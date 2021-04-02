В воротах СКА на второй период вышел Самонов. Хелльберг отразил всего семь бросков

В первом матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве принимает санкт-петербургский СКА (2:0, идёт второй период).
На второй период в воротах СКА вместо Магнуса Хелльберга вышел Александр Самонов. В первом периоде шведский голкипер смог отразить семь из девяти бросков.
На 19-й минуте СКА пропустил контратаку, которую броском в уже фактически пустые ворота завершил Иван Телегин.
Спустя всего 54 секунды нападающий ЦСКА Антон Слепышев мощным и точным броском увеличил преимущество московских армейцев. Игроки СКА несколько раз не смогли вывести шайбу из зоны, и она пришла к Слепышеву, который, первым касанием подработав снаряд, вторым послал его точно в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 2 апреля 2021
-
21:13
-
20:53
-
20:30
-
20:13
-
20:05
-
19:49
-
19:41
-
19:30
-
19:00
-
18:46
-
18:43
-
18:21
-
17:57
-
17:21
-
16:34
-
15:55
-
15:05
-
14:33
-
13:47
-
13:33
-
13:10
-
12:53
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:35
-
12:22
-
12:13
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
10:40
-
10:15
-
09:49
-
09:42