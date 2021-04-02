ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финала Запада

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На 19-й минуте Иван Телегин вывел московских армейцев вперёд. Всего через 54 секунды Антон Слепышев с передачи Андрея Локтионова увеличил преимущество. На 45-й минуте Максим Шалунов забросил третью шайбу.

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон набрал два очка за результативные передачи. Шат-аут оформил голкипер московских армейцев Ларс Юханссон. Швед отразил все 23 броска по своим воротам.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 1-0. Вторая встреча пройдёт в Москве 4 апреля.