ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финала Запада
В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
На 19-й минуте Иван Телегин вывел московских армейцев вперёд. Всего через 54 секунды Антон Слепышев с передачи Андрея Локтионова увеличил преимущество. На 45-й минуте Максим Шалунов забросил третью шайбу.
Защитник ЦСКА Мэт Робинсон набрал два очка за результативные передачи. Шат-аут оформил голкипер московских армейцев Ларс Юханссон. Швед отразил все 23 броска по своим воротам.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
02 апреля 2021, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Телегин (Светлаков, Робинсон) – 18:03' (5x5) 2:0 Слепышев (Локтионов) – 18:57' (5x5) 3:0 Шалунов (Робинсон, Окулов) – 44:56' (5x5)
Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 1-0. Вторая встреча пройдёт в Москве 4 апреля.
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