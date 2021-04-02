Ожиганов: нельзя пропускать два гола и проигрывать матч за одну минуту

Защитник СКА Игорь Ожиганов подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:3, 0-1).
«Конечно, есть рецепт, как вскрывать оборону ЦСКА. Просто нужно выполнять его. Если мы не забили, значит, не выполнили того, что от нас требуется. А то, что ЦСКА умеет играть по счёту, так это ни для кого не секрет. У них есть кубковый костяк, который держится долгое время.
Нельзя пропускать два гола и проигрывать матч за одну минуту. Ладно, первый гол — это несчастный случай, но ко второй шайбе привела целая череда ошибок. А 2:0 — это комфортный счёт для ЦСКА», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
- 2 апреля 2021
-
23:02
-
22:40
-
22:15
-
22:14
-
22:12
-
22:03
-
21:59
-
21:45
-
21:13
-
20:53
-
20:30
-
20:13
-
20:05
-
19:49
-
19:41
-
19:30
-
19:00
-
18:46
-
18:43
-
18:21
-
17:57
-
17:21
-
16:34
-
15:55
-
15:05
-
14:33
-
13:47
-
13:33
-
13:10
-
12:53
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:35
-
12:22