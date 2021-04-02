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Ожиганов: нельзя пропускать два гола и проигрывать матч за одну минуту

Ожиганов: нельзя пропускать два гола и проигрывать матч за одну минуту
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник СКА Игорь Ожиганов подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:3, 0-1).

«Конечно, есть рецепт, как вскрывать оборону ЦСКА. Просто нужно выполнять его. Если мы не забили, значит, не выполнили того, что от нас требуется. А то, что ЦСКА умеет играть по счёту, так это ни для кого не секрет. У них есть кубковый костяк, который держится долгое время.

Нельзя пропускать два гола и проигрывать матч за одну минуту. Ладно, первый гол — это несчастный случай, но ко второй шайбе привела целая череда ошибок. А 2:0 — это комфортный счёт для ЦСКА», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финала Запада
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