Каменев: у СКА не было той игры, что была с «Динамо». Нам нужно больше хотеть

Нападающий СКА Владислав Каменев подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:3, 0-1).

«Почему это только наше звено играло хорошо? Мы делали свою работу, но все остальные тоже пытались. Некоторые создавали моменты в первом периоде, просто не получилось забить. Нужно больше хотеть. Начиная с первого периода у нас не было такой игры, которая была с «Динамо». Нужно выполнять тренерскую обстановку и больше хотеть», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.