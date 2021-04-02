А. Волков: я просил об обмене из «Тампы». Не могу ждать, когда получу больше времени

Нападающий Александр Волков прокомментировал свой обмен из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Анахайм Дакс».
«На самом деле я просил об этом обмене. Я рад быть частью этой организации. Я не был удивлён.
Думаю, для меня это хороший новый вызов. Я могу играть на правом фланге, на левом, для меня это не имеет значения. Я просто хочу играть больше и использовать свои навыки в игре.
Мне 23 года, я становлюсь старше и больше не могу ждать момента, когда получу больше времени на льду.
Я собираюсь вырасти как игрок и поэтому хотел этого обмена», — приводит слова Волкова Orange County Register.
Напомним, в конце марта «Тампа» обменяла форварда Александра Волкова в «Анахайм Дакс». «Лайтнинг» получили взаимен нападающего Антуана Морана и пик седьмого раунда на драфте НХЛ в 2023 году.
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