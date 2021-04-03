Киселевич бился с Тимкиным, Брагин негодовал от игры, Щенников увидел победу ЦСКА. Фото

Вчера, 2 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 1-0. Вторая встреча пройдёт в Москве 4 апреля.

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи.

«Если коротко — соперник забил быстрые голы, затем довёл матч до победы. Мы пытались что-то сделать, но не получилось. Помогут ли Стрёмвалль и Аалтонен в следующих матчах? Всё может быть. Дважды снимали вратаря при счёте 0:3, потому что надо пробовать, искать пути к взятию ворот. У Хелльберга никаких проблем со здоровьем, просто решили его поменять».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.