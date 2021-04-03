Амиров, Черепанов и Шафигуллин могут продолжить карьеру в НХЛ

Хоккейный агент Дэн Мильштейн высказался о трансферной судьбе своих клиентов.
«К защитнику «Локомотива» Никите Черепанову проявляют интерес ряд клубов НХЛ. Это большой и физически крепкий хоккеист, с отличной самоотдачей. В Северной Америке сейчас любят крепких защитников-домоседов.
У нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина, задрафтованного «Лос-Анджелесом», есть вариант развития карьеры в Северной Америке. Булат будет думать, оставаться ли ему в КХЛ или переезжать за океан.
Что касается форварда Родиона Амирова, у которого истекает контракт с «Салаватом Юлаевым» и права на которого в НХЛ принадлежат «Торонто», то мы обсуждаем три возможных варианта продолжения его карьеры. В ближайшем будущем Родион примет для себя решение», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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