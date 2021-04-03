Фёдор Канарейкин дал совет СКА после поражения в матче с ЦСКА

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о поражении СКА в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА (0:3).

«Отдадим должное ЦСКА — они контролировали всю игру. Москвичи лидировали во всех компонентах: лучше контролировали шайбу, цеплялись за малейшую возможность для нагнетания, использовали ошибки соперника, да и в целом продемонстрировали хорошую реализацию. Как итог — закономерная победа.

Думаю, сменой вратаря Брагин хотел встряхнуть команду. Это в большей степени произошло для психологии: тренер показал своим игрокам, что команда продолжает бороться, находится в поиске развития ситуации на площадке в свою пользу.

Что бы я посоветовал СКА? Всё просто: в следующей игре надо выходить и выравнивать ситуацию. Иначе для чего всё это? Вышли в финал, чтобы проиграть? Надо искать пути развития, улучшать свою игру, научится терпеть и надеяться на фарт. Но даже фарт в такой серии надо заслужить. Самое главное, надо запомнить: лишь командными действиями можно добиться положительного результата.

Конечно, ЦСКА более опытная команда: у москвичей больше ребят, которые прошли большую школу решающих игр, добивались побед. В СКА же достаточно много ребят, которые играют первый серьёзный плей-офф», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Вторая встреча пройдёт в Москве 4 апреля.