Фёдор Канарейкин дал совет СКА после поражения в матче с ЦСКА

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о поражении СКА в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА (0:3).
«Отдадим должное ЦСКА — они контролировали всю игру. Москвичи лидировали во всех компонентах: лучше контролировали шайбу, цеплялись за малейшую возможность для нагнетания, использовали ошибки соперника, да и в целом продемонстрировали хорошую реализацию. Как итог — закономерная победа.
Думаю, сменой вратаря Брагин хотел встряхнуть команду. Это в большей степени произошло для психологии: тренер показал своим игрокам, что команда продолжает бороться, находится в поиске развития ситуации на площадке в свою пользу.
Что бы я посоветовал СКА? Всё просто: в следующей игре надо выходить и выравнивать ситуацию. Иначе для чего всё это? Вышли в финал, чтобы проиграть? Надо искать пути развития, улучшать свою игру, научится терпеть и надеяться на фарт. Но даже фарт в такой серии надо заслужить. Самое главное, надо запомнить: лишь командными действиями можно добиться положительного результата.
Конечно, ЦСКА более опытная команда: у москвичей больше ребят, которые прошли большую школу решающих игр, добивались побед. В СКА же достаточно много ребят, которые играют первый серьёзный плей-офф», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Вторая встреча пройдёт в Москве 4 апреля.
- 3 апреля 2021
-
12:08
-
11:45
-
11:15
-
11:09
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:32
-
09:30
-
09:16
-
08:58
-
08:26
-
08:01
-
07:40
-
06:43
-
05:49
-
04:39
- 2 апреля 2021
-
23:46
-
23:05
-
23:02
-
22:40
-
22:15
-
22:14
-
22:12
-
22:03
-
21:59
-
21:45
-
21:13
-
20:53
-
20:30
-
20:13
-
20:05
-
19:49
-
19:41
-
19:30