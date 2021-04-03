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Гол Орлова в овертайме принёс «Вашингтону» победу в матче с «Дэвилз», Овечкин – без очков

Гол Орлова в овертайме принёс «Вашингтону» победу в матче с «Дэвилз», Овечкин – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

За «Вашингтон» забил Джон Карлсон и российский защитник Дмитрий Орлов. Российский нападающий Александр Овечкин завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард Евгений Кузнецов очков не набрал.

В составе «Нью-Джерси» отличился Майкл Маклаунд. Российский форвард Михаил Мальцев очков не набрал. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Эллер) – 28:22' (5x5)   1:1 Маклауд (Боквист, Мюррей) – 32:53' (5x5)   1:2 Орлов – 64:39' (3x3)
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