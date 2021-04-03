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Гол Орлова в овертайме принёс «Вашингтону» победу в матче с «Дэвилз», Овечкин – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

За «Вашингтон» забил Джон Карлсон и российский защитник Дмитрий Орлов. Российский нападающий Александр Овечкин завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард Евгений Кузнецов очков не набрал.

В составе «Нью-Джерси» отличился Майкл Маклаунд. Российский форвард Михаил Мальцев очков не набрал. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.