«Сент-Луис» уступил «Колорадо», несмотря на ассист Тарасенко, «Эдмонтон» победил «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад и Натан Маккиннон (2). За «Сент-Луис» голы забили Майк Хоффман и Дэвид Перрон. Российский форвард Владимир Тарасенко за 19.31 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Иван Барбашёв за 10.10 на льду заработал показатель полезности «-1».

Следующий матч команды проведут между собой 4 апреля.

В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2. В составе «Ойлерз» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Доминик Кагун и Коннор Макдэвид. За «Флэймз» голы забили Майкл Стоун и Мэттью Ткачук.

Следующий матч 4 апреля «Эдмонтон» проведёт дома с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» 5 и 6 апреля примет «Торонто Мэйпл Лифс».