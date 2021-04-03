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«Сент-Луис» уступил «Колорадо», несмотря на ассист Тарасенко, «Эдмонтон» победил «Калгари»

«Сент-Луис» уступил «Колорадо», несмотря на ассист Тарасенко, «Эдмонтон» победил «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад и Натан Маккиннон (2). За «Сент-Луис» голы забили Майк Хоффман и Дэвид Перрон. Российский форвард Владимир Тарасенко за 19.31 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Иван Барбашёв за 10.10 на льду заработал показатель полезности «-1».

Следующий матч команды проведут между собой 4 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Саад (Кадри, Бураковски) – 03:24' (5x4)   1:1 Хоффман (Шенн, Перрон) – 03:50' (5x5)   2:1 Маккиннон (Ландеског, Макар) – 14:43' (5x4)   3:1 Маккиннон (Ландеског, Макдональд) – 33:11' (5x5)   3:2 Перрон (Тарасенко, Крюг) – 37:16' (4x3)

В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2. В составе «Ойлерз» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Доминик Кагун и Коннор Макдэвид. За «Флэймз» голы забили Майкл Стоун и Мэттью Ткачук.

Следующий матч 4 апреля «Эдмонтон» проведёт дома с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» 5 и 6 апреля примет «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Стоун (Манджапане, Лучич) – 12:23' (5x5)   1:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль) – 21:19' (5x4)   1:2 Ткачук (Монахан, Беннетт) – 25:25' (5x5)   2:2 Кагун (Ямамото, Бир) – 31:29' (5x5)   3:2 Макдэвид (Драйзайтль) – 47:01' (5x4)
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