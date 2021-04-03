Дебютный гол Волкова не помог «Анахайму» избежать поражения в игре с «Аризоной»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхан Ларссон, Лэйн Педерсон, Фил Кессел и Ник Шмальц. Российский защитник Илья Любушкин за 19.36 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Иван Просветов участия в матче не принимал.

За «Анахайм» голы забили Александр Волков и Якоб Сильверберг. Российский форвард отметился шайбой в первом же матче за «Дакс». За 13.32 Волков два раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1».

Следующий матч 5 апреля команды проведут между собой, затем «Аризона» 6 и 8 апреля на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм» 7 апреля проведёт выездную встречу с «Сан-Хосе Шаркс».