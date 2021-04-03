Мартин Джонс сделал свой первый шат-аут в нынешнем сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз».Матч проходил на стадионе «Стэйплс-центр» (Лос-Анджелес, США).



Голкипер «акул» Мартин Джонс оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне. Джонс провёл на льду 60 минут и отразил 30 бросков. Последний раз Джонс отыграл матч на «0» 1 марта 2020 года. В том матче, на домашнем льду «Сан-Хосе» обыграл «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Матч проходил на стадионе «Стэйплс-центр» (Лос-Анджелес, США) и завершился со счётом 3:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл, Тимо Майер и Рудольф Балцерс.