Джек Кэмпбелл продлил серию игр без поражений

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл одержал 8 победу подряд в нынешнем сезоне Национальной Хоккейной Лиги. Вратарь одержал победы во всех матчах этого сезона, в которых выходил на лёд.
Напомним, голкипер присоединился к «Торонто Мэйпл Лифс» 6 февраля 2020 года в результате обмена с «Лос-Анджелес Кингз».
В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 8 матчах регулярного чемпионата НХЛ, одержал 8 побед, оформил 2 шат-аута, пропуская в среднем за встречу 1,89 шайбы и отражая 93,4% бросков.
Напомним, 3 апреля 2021 года «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях по буллитам обыграли «Виннипег Джетс» со счётом 2:1. Матч проходил на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс»(Виннипег, Канада). Следующий матч «Торонто» проведёт 5 апреля 2021 года. Соперником подопечных Шелдона Кифа станет «Калгари Флэймз».
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