Форвард «Анахайма» Волков завёз шайбу в свои ворота в дебютном матче за новый клуб

Форвард «Анахайма» Волков завёз шайбу в свои ворота в дебютном матче за новый клуб. После столкновения с игроком соперника Фишером, россиянин влетел в ворота и шайба рикошетом от его клюшки оказалась за спиной голкипера «уток». Шайба была записана на Фила Кессела. Данная шайба в итоге оказалась победной в матче.

Напомним, «Анахайм Дакс» на своём льду уступил «Аризоне Койотс». Матч проходил на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме. Встреча завершилась победой «койотов» со счётом 4:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхан Ларссон, Лэйн Педерсон, Фил Кессел и Ник Шмальц. В составе «Анахайма» шайбы забросили Александр Волков и Якоб Сильверберг.

Россиянин провёл на льду 13 минут 32 секунды. За это время, он два раза бросил по воротам, забросил свою первую шайбу за «Анахайм» и заработал показатель полезности «-1».

В следующем матче 5 апреля команды вновь сразятся друг с другом.