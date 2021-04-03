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Игрок «Анахайма» Сильверберг забил гол ударом конька — арбитры засчитали взятие ворот

Игрок «Анахайма» Сильверберг забил гол ударом конька — арбитры засчитали взятие ворот
Хоккей / НХЛ 0
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В середине второго периода матча между «Анахайм Дакс» и «Аризоной Койотс» игрок «Анахайма» Якоб Сильверберг забил гол ударом конька. Арбитры, после долгого совещания и просмотра видеозаписи момента, приняли засчитали взятие ворот.

Напомним, «Анахайм Дакс» на своём льду уступил «Аризоне Койотс». Матч проходил на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме. Встреча завершилась победой «койотов» со счётом 4:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхан Ларссон, Лэйн Педерсон, Фил Кессел и Ник Шмальц. В составе «Анахайма» шайбы забросили Александр Волков и Якоб Сильверберг.

Следующий матч 5 апреля команды проведут между собой, затем «Аризона» 6 и 8 апреля на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм» 7 апреля проведёт выездную встречу с «Сан-Хосе Шаркс».

Права на видео принадлежат Sportsnet.ca

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