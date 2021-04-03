Кравчук: ЦСКА Никитина напоминает «Ак Барс» Билялетдинова и «Нью-Джерси» Лемэра

Бывший хоккеист сборной СССР и сборной России Игорь Кравчук высказался о системной игре московского ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина 2021 года.

«Базовой игрой в обороне мне эта команда напоминает «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова чемпионских лет. Это и не удивительно — главный тренер ЦСКА Игорь Никитин работал с Билялетдиновым в сборной России и говорил о том, что считает себя его учеником. Также не нужно недооценивать вклад ассистента Никитина Дмитрия Юшкевича, который тоже не один год работал с Билялетдиновым. Насколько знаю, Юшкевич много работает в ЦСКА именно с обороной. Очень важно, что у ЦСКА помимо правильной игры в защите есть мастера, которые способны сделать результат. Здесь тоже напрашиваются параллели с «Ак Барсом» времен тройки Зарипов — Зиновьев — Морозов. Во всяком случае в своих лучших матчах тройка Окулова и Шалунова, а также звено с участием Слепышева могут доминировать на уровне КХЛ.

В середине 90-х годов революцию в североамериканском хоккее произвели капканы «Нью-Джерси» Жака Лемэра. Если с той командой ты пропускал первым, то шансов отыграться практически не было — «Дьяволы» закрывались, играли очень консервативно. Только после изменений в правилах, которые больно ударили по зацепам и задержкам, «Нью-Джерси» ушел в тень. ЦСКА не играет в грязный хоккей, но за счет системной обороны тоже гарантирует себе результат, забивая первым. Насколько понимаю, в плей-офф-2021 все матчи, в которых армейцы открывали счет, они выиграли», — приводит слова Игоря Кравчука интернет-портал «Russia-Hockey».