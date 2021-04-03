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Игроку «Сент-Луиса» Томасу попали шайбой в ухо — эпизод напомнил трагедию с Файзутдиновым

Игроку «Сент-Луиса» Томасу попали шайбой в ухо — эпизод напомнил трагедию с Файзутдиновым
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз» случился эпизод, напомнивший болельщикам и журналистам недавнюю трагедию с защитником МХК «Динамо» Тимуром Файзутдиновым, который скончался после попадания шайбы в голову.

В середине первого периода шайба угодила в ухо форварду «Блюз» Роберту Томасу после дальнего броска одноклубника Джейка Уолмана. Пострадавший мгновенно упал на лёд и долго не мог подняться, но избежал серьёзных последствий. Более того, Томас вернулся в игру во втором периоде.

«Эта ситуация напомнила трагедию с Тимуром Файзутдиновым, который в похожей ситуации получил удар шайбой в голову», — отметило финское издание Iltalehti.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере»

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