«Ак Барс» — «Авангард»: кто выйдет в финал Кубка Гагарина?
В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина встретятся омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».
В полуфинале конференции «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом». Первый матч серии состоится 3 апреля в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене». Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах обыграли «лисов» и выиграл серию со счётом 4-2.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Восточную конференцию и выйдет в финал Кубка Гагарина ?»
Принять участие в опросе можно на Quiz.
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