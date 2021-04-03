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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Ак Барс» — «Авангард»: кто выйдет в финал Кубка Гагарина?

«Ак Барс» — «Авангард»: кто выйдет в финал Кубка Гагарина?
Хоккей / КХЛ 0

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина встретятся омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».

В полуфинале конференции «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом». Первый матч серии состоится 3 апреля в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене». Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах обыграли «лисов» и выиграл серию со счётом 4-2.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Восточную конференцию и выйдет в финал Кубка Гагарина ?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

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