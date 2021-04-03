Валерий Ничушкин пропустил матч с «Сент-Луисом» из-за травмы

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» из-за травмы, сообщил журналист The Athletic Петер Бауг в «Твиттере».



Сообщается, что у 26-летнего россиянина травма верхней части тела. Он может вернуться на лед во второй встрече с «Сент-Луисом», которая состоится в воскресенье, 4 апреля (начало — в 4.00 мск).

В сезоне-2020/21 Ничушкин провел 35 матчей за «Колорадо», на его счету 17 (8+9) очков.

Напомним, встреча между «Колорадо» и «Сент-Луисом» завершилась победой «Колорадо» со счётом 3:2. Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал одну голевую передачу, набрав одно очко, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Иван Барбашёв за 10 минут 10 секунд на льду заработал показатель полезности "-1"