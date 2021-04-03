Валерий Ничушкин пропустил матч с «Сент-Луисом» из-за травмы

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» из-за травмы, сообщил журналист The Athletic Петер Бауг в «Твиттере».
Сообщается, что у 26-летнего россиянина травма верхней части тела. Он может вернуться на лед во второй встрече с «Сент-Луисом», которая состоится в воскресенье, 4 апреля (начало — в 4.00 мск).
В сезоне-2020/21 Ничушкин провел 35 матчей за «Колорадо», на его счету 17 (8+9) очков.
Напомним, встреча между «Колорадо» и «Сент-Луисом» завершилась победой «Колорадо» со счётом 3:2. Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал одну голевую передачу, набрав одно очко, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Иван Барбашёв за 10 минут 10 секунд на льду заработал показатель полезности "-1"
- 3 апреля 2021
-
13:47
-
13:10
-
12:08
-
11:45
-
11:15
-
11:09
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:32
-
09:30
-
09:16
-
08:58
-
08:26
-
08:01
-
07:40
-
06:43
-
05:49
-
04:39
- 2 апреля 2021
-
23:46
-
23:05
-
23:02
-
22:40
-
22:15
-
22:14
-
22:12
-
22:03
-
21:59
-
21:45
-
21:13
-
20:53
-
20:30
-
20:13
-
20:05
-
19:49